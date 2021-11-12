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Агата Муцениеце рассказала о поцелуях за деньги и ревности мужа

Агата Муцениеце рассказала о поцелуях за деньги и ревности мужа
Актриса Агата Муцениеце призналась, что была вынуждена скрывать от бывшего мужа свою работу.   В прошлом году артистка обрела статус свободной женщины. Актриса развелась с Павлом Прилучным после почти девяти лет отношений. Поклонники отмечают, что после расставания звезда только расцвела и стала более раскрепощенной. Сейчас Прилучный наслаждается союзом с коллегой Мирославой Карпович. Артисты даже играют любовников в одном спектакле. Однако Агата признается: экранные избранницы Павла никогда не вызывали у нее беспокойства. «Я всегда могла отличить киношный поцелуй от настоящего, — делилась она в интервью Иде Галич. — А его парило, когда я целовалась с кем-то. Он ревнивый был и, думаю, таким остался. То есть я всегда думала, звать ли мне его на премьеру, где у меня обнаженка? Я скрывала, что у меня должны быть постельные сцены. Он спрашивал: «Ты прочитала сценарий? Там ничего такого?». А я: «Ничего!» — и понимаю, что там сцена изнасилования, меня потом куда-то тащат. Думала, ладно, фильм выйдет, потом буду оправдываться. А, может, он его и не посмотрит».
Агата Муцениеце При этом Муцениеце отмечает, что ни о какой романтике на площадке или на сцене речи не идет. Артисты попросту исполняют свои роли, причем под пристальным наблюдением десятков человек. «Сейчас вот снималась с Сашей Робаком. Мы еще не успели подружиться, а надо было целоваться! Это было так странно, так неловко. Но я его обожаю. Я всегда говорю, актер — проститутка. Целоваться за деньги с незнакомым человеком может только актер. Самый классный поцелуй был с Прилучным. Киношный! Не жизненный. Жизненный? Не скажу», — улыбалась звезда. В YouTube-шоу «Есть вопросики» 32-летняя Агата добавила, что постельные сцены вызывают у нее настоящий стресс. Она вспомнила, как играла интимный эпизод в сериале «Гражданский брак»: «С Кукоякой я очень стеснялась. Впервые в жизни мне надо было изображать, что скачу на парне. Я почему-то так стеснялась имитировать сексуальные звуки. Я еще была беременная! Пот тек по моим подмышкам от волнения. Ведь я должна была играть сексуальную телочку, которая прыгает на парне…»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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