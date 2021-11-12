Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать

На артистку нападают уже в третий раз32-летняя актриса Алина Мещерякова, звезда сериала «Чикатило», призналась, что на нее набросился мужчина, который хотел ее изнасиловать. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.Представитель рассказал, что Мещерякова шла пешком от станции метро «Крымская» по Севастопольскому проспекту. В этот момент на знаменитость напал неизвестный мужчина, который попытался ее изнасиловать. Алине удалось вырваться из рук нападающего — она ударила его острым каблуком и спряталась в подъезде.В помещении актриса записала видео маме, в котором упрекнула ее в том, что та не брала трубки. «На меня напал какой-то мужик, начал целовать. Он хотел меня изнасиловать. Я убежала и только сейчас в подъезде пришла в себя», — рассказала Мещерякова родственнице.По словам звезды, это уже не первое нападение возле ее дома. Женщина засняла нападающего на телефон, но качество ролика не поможет идентифицировать его личность.Андрей заявил, что сейчас Алина нуждается в психологической помощи. «Ей нужно обратиться в полицию, но она боится это делать. Говорит, а что, если после подачи заявления ей и вовсе прилетит кирпич в голову? Она намерена переехать в другой район Москвы, чтобы обезопасить себя», — отметил пиар-менеджер знаменитости.Также актриса рассказала, что первое нападение случилось 17 октября. К ней пристал мужчина в медицинской маске. Мещерякова решила ускорить шаг, и все обошлось. Во второй раз на звезду напал мужчина в шарфе, похожий по телосложению на первого.