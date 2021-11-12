Алена Бабенко: «Дружба с мужчинами — это миф»

Уроки жизни актрисы — о любви, счастье, профессии и успехеАлена Бабенко с самого первого появления не перестает удивлять — и не только как актриса, но и как человек своими поступками. Ее желание служить профессии по гамбургскому счету заслуживает уважения. А еще больше — интерес к жизни, любопытство и желание учиться.Я люблю работать, но я не трудоголик по своей сути. Трудоголизм, на мой взгляд, творческому человеку и не полезен, потому что без пауз ты не можешь оценить, что ты делаешь, не можешь увидеть что-то новое и вдохновиться.Когда актер чрезмерно гордится собой, начинает свысока смотреть на коллег: «Бездарности, что с них взять?!» — то талант скоро может покинуть его.Мне чрезвычайно важен внутренний контакт с человеком, с которым я работаю. Если этого не происходит — не возникает желания раскрываться. Но когда есть доверие, я просто горы сверну.Если я начинаю говорить себе: «Я достигла определенных успехов», то представляю себя восковой фигурой в Музее мадам Тюссо. У меня синяк на коленке, иногда сосет под ложечкой, и есть люди, за которых я волнуюсь.Для меня самое приятное в театре — не реакция зала, не аплодисменты, а слова конкретного человека, когда он подходит после спектакля и рассказывает свою личную историю.Мне кажется, что сентенция про дыхание зала — это некий обман, придуманная история. Когда ты получаешь наслаждение на сцене, чувствуешь, что летишь на крыльях, и зал с тобой.Любовь — это самое интересное чувство из всех, которому ты учишься всю жизнь и пытаешься понять, что это такое.В разные периоды жизни воспринимаешь любовь по-разному. Если раньше она была больше связана со страстью, то теперь больше ценишь постоянство.Формулы успеха могут быть разными, а вот у любви нет формулы. Поэтому про нее и пишут бесконечно, и музыку сочиняют, и кино снимают, и спектакли ставят.Если человек научится разговаривать с собой, любить себя и даже свое одиночество, это станет для него спасением в трудный момент.Счастье — это приятие себя. Ты будешь счастливым человеком, если разрешишь себе быть грустным, веселым, пьяным, каким угодно.Мир приучил нас к отвратительному слову «комфорт», в котором нет жизни, это мертвое слово. Особенно с прилагательным «душевный».Я рассматриваю жизнь как приключение. И не страшно чего-то не знать, страшно не учиться.