Анфиса Чехова с разбитым лицом осталась без денег

43-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась жуткой историей. Артистка продолжает шокировать публику своими откровениями. На днях телеведущая опубликовала в Инстаграме собственные фото семилетней давности и призналась, что тогда она весила порядка 100 килограммов, никак не могла похудеть, поэтому нещадно фотошопила снимки в соцсети. А накануне вечером журналистка отважилась на еще один честный рассказ – на этот раз о личной жизни. Чехова в красках поведала, как ее жестоко избил любовник, от которого она вынуждена была уйти с разбитым лицом и практически без денег. Как раз тогда Чехова осталась без постоянной работы и пребывала в депрессии, она начала было ходить к психологу, чтобы как-то прийти в себя, но средств на консультации у нее не осталось, а специалист отказался с ней беседовать бесплатно, заявив, что в таком случае она не будет полноценно над собой работать.Анфиса Чехова «Меня избил мой возлюбленный… Я была в жутком состоянии, у меня с лицом было такое месиво… А внутри все было еще хуже, потому что когда тебя бьет любимый человек, психологические травмы наносятся невероятные… Вот в таком состоянии я пошла к психологу. Денег у меня особо не было, потому что в тот момент, когда он меня избил, я как раз ушла с работу (закрыли мой проект телевизионный), я сосала лапу, и он обещал обо мне заботиться, вместо этого избил, а я осталась с копейками в кармане», — описала свою ситуацию телеведущая, не в состоянии сдержать слезы. Однако интернет-пользователи призывают не особенно верить печальным историям Чеховой. Говорят, журналистка вслед за многими коллегами по цеху решила запустить собственный марафон по похудению, участие в котором стоит от 15 до 250 тысяч рублей, и таким образом она завлекает аудиторию на курс.