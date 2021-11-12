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Анна Семенович заработала миллионы на своих курсах

Анна Семенович заработала миллионы на своих курсах
Певица Анна Семенович рассказала о своем дополнительном заработке. Артистка в интервью с Идой Галич озвучила сумму, которую заработала на своем психологическом марафоне. «Сколько заработала на своем марафоне?» — спросила исполнительницу Ида Галич. «Я не могу сказать, что заработала много первый раз. Не много заработала на самом деле. Там были очень маленькие цены. До трех тысяч рублей. Там был психолог, эндокринолог, врач-косметолог», сказала Анна Семенович.
Анна Семенович «Сколько человек прошли марафон?» — продолжила задавать вопросы Ида Галич. «Около тысячи», — заметила Анна Семенович. «То есть сколько получается в рублях. Три миллиона. Аня, как немного», — заметила Ида Галич. Ранее Анна Семенович подвергалась критике от хейтеров, когда организовала психологический марафон. Многие не поняли, как она может давать советы, если к сорока годам не смогла создать семью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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