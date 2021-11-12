Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S





Разработчики из студии Wales Interactive, которые известны игрой Maid of Sker, вышедшей в 2020 году, анонсировали свой новый проект. Их новая игра получила название Sker Ritual, и она заявлена к релизу на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Разработчики планируют выпустить Sker Ritual во втором квартале 2022 года в Steam, а до консолей игра доберется «позже».

Игра Sker Ritual станет кооперативным шутером до 4 игроков. Студия Wales Interactive описывает свой проект следующим образом:

Кооперативный шутер от первого лица на выживание и духовный преемник отмеченного наградами оккультного хоррора Maid of Sker. Играйте в одиночку или до четырех игроков, чтобы пережить сверхъестественный натиск Тихих.

Ниже можно посмотреть небольшой тизер игры Sker Ritual.

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