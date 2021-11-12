Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S

Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S


Разработчики из студии Wales Interactive, которые известны игрой Maid of Sker, вышедшей в 2020 году, анонсировали свой новый проект. Их новая игра получила название Sker Ritual, и она заявлена к релизу на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Разработчики планируют выпустить Sker Ritual во втором квартале 2022 года в Steam, а до консолей игра доберется «позже».

Игра Sker Ritual станет кооперативным шутером до 4 игроков. Студия Wales Interactive описывает свой проект следующим образом:

Кооперативный шутер от первого лица на выживание и духовный преемник отмеченного наградами оккультного хоррора Maid of Sker. Играйте в одиночку или до четырех игроков, чтобы пережить сверхъестественный натиск Тихих.

Ниже можно посмотреть небольшой тизер игры Sker Ritual.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S
Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S
Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру
Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру
Пробная версия Battlefield 2042 уже доступна для подписчиков Game Pass Ultimate
Пробная версия Battlefield 2042 уже доступна для подписчиков Game
В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney
В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney
Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной
Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram
Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской области на выходных
Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской
В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills
В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills
В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных организаций
В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов
В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах
В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест
Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»
Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в

Топ на сегодня

Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете

Еще по теме

INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S
White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря