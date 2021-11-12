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Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»

Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»
Михаил считает, что хорошего актера «не заменишь звездой социальных сетей»Михаил Башкатов рассказал в интервью WMJ.ru о работе с Анастасией Ивлеевой. Артист играл вместе с блондинкой в одном из сериалов, который также продюсировал. По словам Башкатова, девушка его приятно удивила.«С Настей Ивлеевой работалось прекрасно — она большой профессионал и трудяга. На самом деле, может, профессиональный актер и не смог бы работать в том же режиме и с той же отдачей, с которой работала она», — рассказал Михаил.«У Насти поразительная трудоспособность и поразительная адекватность, несмотря на ее популярность (она уже на тот момент была суперзвездой), она, в общем-то, понимала, что съемки — это другое, что это не блогерство (хотя к нему, я уверен, она относится также серьезно), — добавил Башкатов. — К съемкам она отнеслась очень ответственно и проделала большую работу. Не знаю, можно ли говорить обо всех блогерах, но Настя… Настя молодец».При этом Михаил не боится конкуренции в актерской сфере с блогерами и звездами соцсетей: «Если зритель хочет смотреть в кино на своих любимых блогеров и прочих медийных личностей, то окей. Во-первых, это не такое массовое явление, а во-вторых, хорошего актера все равно не заменишь звездой социальных сетей».«Я сам в свое время, когда пришел в кино, тоже столкнулся с тем, что актеры говорили: „Вот, кавээнщики, понаприходили“. Но в итоге я остался в этой профессии, а кто-то из кавээнщиков не остался. Это такой абсолютно эволюционный процесс», — отметил Башкатов.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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