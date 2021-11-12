BBC: Варвара Шмыкова, Александра Бортич и другие актеры оказались в стоп-листах из-за своих политических взглядов

Вадим Карасев

"Русская служба Би-би-си" опубликовала расследование о том, как звезды российского кино теряют работу из-за своей политической позиции. В беседе с изданием представители киноиндустрии анонимно рассказали, что в холдинге "Газпром-Медиа" еще прошлой зимой обновился стоп-лист, в который вошли Александра Бортич, Варвара Шмыкова, Павел Деревянко, Александр Паль, Яна Троянова, Семен Трескунов и другие актеры. Источники BBC утверждают, что актерам стали отказывать в ролях, а также начали вырезать сцены с ними из снятых ранее проектов.





Варвара Шмыкова

По словам инсайдеров, основной причиной для этого стала активная гражданская позиция вышеперечисленных российских актеров: все они в свое время выступали в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По информации издания, после публикации ролика, в котором Варвара Шмыкова со слезами на глазах выражает беспокойство о состоянии здоровья Навального после его отравления, она лишилась большого количества предложений и рекламных контрактов.

Сигнал был четкий: "Будете ходить на митинги — не будете играть",

— рассказал изданию один из продюсеров "Газпром-Медиа".





Александра Бортич

По информации издания, Варвара Шмыкова в надежде на возвращение предложений о работе даже ненадолго "ушла в подполье" и пока не горит желанием общаться с прессой. По слухам, слово за Шмыкову и Бортич даже пытался замолвить Федор Бондарчук, однако ситуацию это не изменило:

Все ждут, что ее еще год помучают — и вернут на место. Но зимой напряжение было такое, что даже Бондарчук не мог договориться.

Договориться с медиахолдингом Александре Бортич, по слухам, помогает ее возлюбленный Евгений Савельев, отец которого является депутатом "Единой России". Ранее Юрию Дудю актриса рассказала, что влиятельный свекор никак не может повлиять на ее желание высказывать свою политическую позицию.

По словам собеседника BBC, по указанию руководства крупного медиахолдинга из промороликов в соцсетях и на YouTube в срочном порядке были вырезаны сцены с Павлом Деревянко и Александрой Бортич. Два продюсера телеканала ТВ-3 также подтвердили, что из рекламы многих проектов убрали крупные планы Яны Трояновой, а в новые сериалы актрису и вовсе брать запретили.

Я знаю, что Яна Троянова и Саша Бортич находятся в черном списке "Газпром-Медиа", все компании и продакшн-центры, которые работают с ГПМ, — а это почти все — их даже не рассматривают в качестве кандидатов на какие-то роли, режиссерам говорят прямым текстом, чтобы о них даже не думали,

— подтвердил существование стоп-листа один из продюсеров "Газпром-Медиа".

От комментариев попавшие под запрет актеры пока отказываются. Яна Троянова в беседе с BBC лишь подчеркнула, что ей очень неприятно все происходящее.

Мне настолько противно все, что происходит в нашей стране... Подключаться обратно и моросить всю эту тему я просто не готова,

— заявила Троянова.

Яна Марковская