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Binance заблокировала аккаунты клиентов после сбоя со старыми транзакциями Dogecoin

Binance заблокировала аккаунты клиентов после сбоя со старыми транзакциями Dogecoin


10 ноября в результате сбоя при обновлении ПО криптовалютная биржа Binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с криптовалютой Dogecoin, совершенных несколько лет назад. После того, как средства ушли с холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц, площадка потребовала отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы. 


Как рассказал ForkLog один из пострадавших, оказывающий услуги по обмену криптовалют, в ноябре 2019 и феврале 2020 годов он отправлял клиентам 30 211 DOGE и 25 400 DOGE соответственно. На тот момент курс составлял $0,0026. Обе сделки прошли успешно.


Однако 10 ноября с холодного кошелька биржи произошло повторное списание этих транзакций. Binance заблокировала аккаунт пользователя и потребовала вернуть средства, которые ушли на аккаунты его клиентов, — по курсу $0,262 на текущий момент. 


Данные: скриншот общения пользователя с поддержкой Binance.

"Первый клиент заплатил за Dogecoin в 2019 году $78 и спустя два года получил около $7900. Второй в 2020 году отдал за монеты $67 и сейчас получил около $7000. Общий эквивалент претензии ко мне свыше $14 900. То есть биржа ошиблась, отправила третьим лицам ранее успешные транзакции второй раз, а требует эти средства с меня", – рассказал пострадавший.


Данные: первая успешная отправка DOGE, совершенная пользователем, и ошибочная отправка этого же количества монет биржей в результате технического сбоя.

Сейчас на его заблокированном аккаунте находятся $12 700.


"Я готов сотрудничать с биржей и предоставить по их официальному запросу необходимые данные получателей, которым они ошибочно отправили средства, но я не готов нести финансовые потери в результате их ошибок", – добавил клиент.


Другой пострадавший, трейдер Дмитрий, оказался в аналогичной ситуации. Binance повторно отправила 27 705 DOGE на адрес, получивший их еще в ноябре 2020 года, когда курс составлял всего $0,004.


Данные: скриншот личного кабинета пользователя на бирже Binance.

"В техподдержке объяснили, что после последнего обновления у них происходят какие-то сбои, и старые транзакции повторяются. Я спросил, какое отношение имею к этому глюку и почему должен за него платить. Мне ответили, что поскольку я когда-то производил платеж на этот адрес, этот адрес либо принадлежит мне, либо я должен знать, кому он принадлежит", – рассказал Дмитрий.


Пользователь сообщил, что раньше постоянно выводил Dogecoin через обменники и обналичивал их, поэтому выяснить, на чей кошелек ушли монеты или какому обменнику он принадлежит, невозможно. Binance отказалась размораживать депозит пользователя, пока он не найдет владельца адреса-получателя.


Данные: скриншот общения пользователя с поддержкой Binance.

"Это откровенный скам. Из-за того, что год назад я как-то контактировал с этим адресом, я должен найти и убедить человека, что Binance ошиблись, и он должен вернуть им деньги. Представьте уровень тупости и абсурда", – добавляет пострадавший.


На его заблокированном аккаунте находится $2400. "Долг" перед Binance составляет 27 705 DOGE – по текущему курсу это свыше $7230.


Еще одному трейдеру под ником alexmen89 из-за транзакции в августе 2019 года Binance предъявила претензии на 6680 DOGE. Два года назад монеты стоили чуть более $16, на текущий момент — $1730.


Данные: скриншот личного кабинета пользователя на бирже Binance.

Пострадавшие создали Telegram-чат. Об аналогичной проблеме уже сообщают пользователи англоязычных форумов. Общее количество пострадавших в ходе инцидента пока неизвестно. Суммы, заблокированные на некоторых балансах, превышают $10 000.


Представители Binance сообщили о временной приостановке вывода средств из сети Dogecoin:


"Мы обнаружили незначительную проблему с выводом средств из сети Dogecoin после ее обновления до версии 1.14.5 от 10 ноября и временно приостановили вывод средств". 


Команда Dogecoin присоединилась к решению проблемы.


«Вывод средств в сети Dogecoin будет закрыт до тех пор, пока ошибка не будет исправлена. При этом пользователи по-прежнему могут осуществить вывод DOGE в сетях Binance Smart Chain и Binance Chain», – добавили в Binance.


Напомним, в конце октября на платформе Binance.US цена биткоина в течение минуты обрушилась на 87% – с $65 300 до $8200. Падение цены было связано с ошибкой программного обеспечения одного из институциональных клиентов — его торговый алгоритм дал сбой. 


Инцидент вызвал шквал критики в сторону компании, поскольку ордера некоторых пользователей на покупку по низкой цене были исполнены, в то время как другие продали активы по стоп-лосс заявкам.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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