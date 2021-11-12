Bitfarms запустит майнинговый центр в штате Вашингтон

Канадская публичная майнинговая компания Bitfarms сообщила о приобретении за $26 млн дата-центра мощностью 24 МВт в штате Вашингтон, США.

⚡ Bitfarms Acquires 24 Megawatts of Hydro Power in the U.S. 🇺🇸 and Enters into Memorandum of Understanding to Expand Up to 99 MW



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🚀 $BITF #BTC #BitcoinMining #Blockchain #NasdaqListed pic.twitter.com/f2d1UvAvwg — Bitfarms (@Bitfarms_io) November 11, 2021

Bitfarms подписала договор о намерениях по расширению мощности до 99 МВт. Электроэнергия на объекте генерируется за счет возобновляемых источников. Это снизило ее стоимость на 25% по сравнению с площадкой в канадском Квебеке. Среднее значение по всем майнинг-центрам компании опустилось ниже 4 центов за киловатт.

В июле фирма разместила в одном из дата-центров в Вашингтоне 4000 устройств S19j Pro от Bitmain с хешрейтом 400 PH/s и мощностью 12 МВт. После приобретения площадки соглашение расторгли.

В планах Bitfarms установить 6200 аналогичных майнеров с объемом вычислительной мощности 620 PH/s. Расчетные параметры парка устройств составляют 3,7 BTC в день с затратами в $4000 за добычу одного биткоина.

«Наша стратегия состоит в расширении операционной деятельности без ущерба для эффективности бизнеса. Для размещения оборудования мы выбираем места с экономичной стоимостью электроэнергии. Вашингтон соответствует этим критериям», — отметил CEO фирмы Эмилиано Гродски.

Благодаря сделке число функционирующих или запускаемых ферм Bitmain возросло до десяти. Они расположены в четырех странах.

Напомним, в октябре Bitfarms начала строительство дата-центра на 55 000 майнеров в Аргентине.

В третьем квартале фирма добыла 1050 BTC, что на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года. К концу сентября в ее резервах находилось 2312 BTC.



