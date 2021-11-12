Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование», сообщает Управление образования и науки Липецкой области. 

На 17 учебных площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они уже познакомились более чем с 50 профессиональными направлениями и смогли попробовать себя в таких профессиях, как ветеринар, модельер, медицинская сестра, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, предприниматель.

Наставниками на профессиональных пробах также являются и представители предприятий-работодателей.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S
Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S
Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру
Microsoft показала юбилейные аксессуары Xbox – геймпад и гарнитуру
Пробная версия Battlefield 2042 уже доступна для подписчиков Game Pass Ultimate
Пробная версия Battlefield 2042 уже доступна для подписчиков Game
В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney
В Microsoft Store стартовала распродажа игр Disney
Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной
Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Два новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram
Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской области на выходных
Небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду ожидаются в Иркутской
В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills
В Москве стартовали финальные соревнования чемпионата KidSkills
В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных организаций
В Новосибирской области подвели итоги конкурса ландшафтных проектов
В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест в детских садах
В Красноярском крае до конца года планируется создать 1937 новых мест
Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»
Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в

Топ на сегодня

Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape Yacht Club
Журнал Rolling Stone выпустил NFT-обложки в коллаборации с Bored Ape
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете

Еще по теме

В Калининградской области в четвертый раз стартовал проект «Билет в будущее»
В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на инновационных площадках
Школьники Республики Алтай приняли участие в профессиональных пробах
В Волгограде в рамках проекта «Билет в будущее» прошли мастер-классы для школьников