Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят пробы в рамках проекта «Билет в будущее»

Более 1 тысячи липецких школьников 6–11-х классов проходят профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование», сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

На 17 учебных площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они уже познакомились более чем с 50 профессиональными направлениями и смогли попробовать себя в таких профессиях, как ветеринар, модельер, медицинская сестра, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, предприниматель.

Наставниками на профессиональных пробах также являются и представители предприятий-работодателей.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.