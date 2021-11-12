Более 119 тысяч школьников участвуют в Национальной технологической олимпиаде

Завершилась регистрация участников Национальной технологической олимпиады (НТО) для 8–11-х классов. Заявки на участие подали 94 147 школьников из 85 регионов России, а также из стран СНГ.

Олимпиаду проводит Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков и при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

Вместе с регистрацией на НТО завершился и первый отборочный этап, который состоялся в дистанционном формате. Следующий отборочный этап будет также проходить онлайн, но уже в командах. Он завершится после Нового года.

Более 72% участников НТО для старших классов проживают вне городов-миллионников. 11% от общего числа, то есть больше десяти тысяч ребят, живут в малых городах с населением менее 50 тысяч человек. Основной задачей олимпиады как раз и становится создание для школьников из регионов возможностей для развития технических навыков и самореализации.

Наиболее востребованными оказались направления «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Разработка компьютерных игр» и т. д.

На шестом месте по популярности расположился новый профиль «Научная медиажурналистика» – самое гуманитарное направление соревнований.

Всего в рамках НТО представлено 31 инженерное направление. При этом 26 из профилей включены в перечень Российского совета олимпиад школьников как соревнования II и III уровня. Победа в них принесет старшекласснику 100 баллов ЕГЭ и другие льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

Национальная технологическая олимпиада (НТО) – это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру направлений – от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр.