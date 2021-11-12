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Более 5 тысяч кадет Москвы приняли участие в маршах в честь 80-летия парада 7 ноября 1941 года

Более 5 тысяч кадет Москвы приняли участие в маршах в честь 80-летия парада 7 ноября 1941 года

Более 5 тысяч кадет столичных школ в составе парадных расчетов приняли участие в торжественных маршах в честь 80-летия парада, который состоялся на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Марш кадет был организован Московским центром «Патриот.Спорт». К нему присоединилась 261 образовательная организация столицы, в которых реализуется проект «Кадетский класс в московской школе». 

«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года – знаковое событие в истории Московской битвы и в целом Великой Отечественной войны. Он имел огромное стратегическое значение: жители осажденного фашистами города воочию увидели мощь Красной армии, воспряли духом. Вся страна ощутила, что столица не сдается, победа будет за нами. Кадеты – ребята, которые углубленно изучают историю Отечества и осознают себя ее частью, – приняли участие в символических маршах и почтили память всех, кто 80 лет назад прямо от стен Кремля ушел на фронт, чтобы дать отпор врагу и отстоять столицу», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется в столице с 2014 года. На сегодняшний день кадетские классы есть в 261 образовательной организации, в них учится более 26 тысяч ребят. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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