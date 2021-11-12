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Bright Memory: Infinite получает низкие оценки от журналистов

Bright Memory: Infinite получает низкие оценки от журналистов


Уже завтра, 12 ноября, состоится релиз игры Bright Memory: Infinite. Этот проект интересен тем, что он был одной из первых анонсированных игр для Xbox Series X | S. Однако 12 ноября игра выходит только на PC, версию для консолей Xbox обещают позже.

Журналисты выставили свои оценки игре Bright Memory: Infinite, и они достаточно низкие. На данный момент у игры всего 62 балла из 100 на сайте Opencritic, а рекомендуют проект только 8% журналистов. Некоторые из оценок игры:



GameSpot — 6 из 10



Game Informer — 7 из 10



TechRaptor — 5.5 из 10



Press Start — 6 из 10

Журналисты отмечают, что игра Bright Memory: Infinite выглядит привлекательно и в ней интересные сражения вблизи (с мечом), и на этом ее преимущества заканчиваются. В игре скучный сюжет, перестрелки унылые, ИИ врагов на уровне ниже среднего.

Журналисты отмечают, что игра даже после релиза напоминает скорее техническую демку, и ею действительно можно поразиться, если помнить, что за разработкой Bright Memory: Infinite стоял фактически один человек. Но кроме изумления от этого факта игра ничего интересного не подарит.

Ниже можно посмотреть обзор игры Bright Memory: Infinite для PC. Напомним, что дата релиза для Xbox пока еще не объявлена.


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По материалам: newxboxone

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