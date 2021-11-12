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Бывшая девушка Брэда Питта и ее муж-миллиардер разозлили соседей — они перестраивают историческое здание в Нью-Йорке

Бывшая девушка Брэда Питта и ее муж-миллиардер разозлили соседей — они перестраивают историческое здание в Нью-Йорке

Квартирный вопрос испортил не только москвичей — от коммунальных драм страдают и жители Нью-Йорка. Прямо сейчас такой скандал разгорается в элитном районе у Центрального парка, ну а главным героем в нем стал 55-летний миллиардер и инвестор Билл Экман. Тому, кто больше следит за звездной хроникой, а не за инвестиционными рынками, он также известен как нынешний муж бывшей девушки Брэда Питта Нери Оксман. Пара уже воспитывает двухлетнюю дочь.


Билл Экман и Нери Оксман с дочерью

Очевидно, миллиардер озаботился о семейном доме, но вот умиления у соседей его идея не вызывает. Дело в том, что Экман и Окман приобрели пентхаус, отделанный розовой штукатуркой и лепниной, на крыше многоквартирного дома 1927 года постройки по адресу 6-16 West 77th Street. Примечательное строение было частью собственности писательницы-феминистки Нэнси Фрайдей, которой принадлежали четыре квартиры общей площадью 5 000 квадратных метров.

В 2017 году женщина умерла, и недвижимость появилась на рынке — Экман и Оксман, которая является известным дизайнером и профессором медиалаборатории Массачусетского технологического института, купили эти квартиры в ноябре 2018 года на общую сумму 22,5 миллиона долларов. Расходы небольшие, ведь в прошлом году фирма Экмана получила прибыль в 2,6 миллиарда долларов за одну сделку. Личное же состояние Экмана оценивается в 3,3 миллиарда долларов.


Проект Нормана Фостера

Новые владельцы захотели все отреставрировать и поменять, и определенно решили уйти как можно дальше от оригинала. Пентхаус они решили превратить в настоящий стеклянный аквариум и заказали проект Норману Фостеру — возможно, самому известному в мире архитектору, который прославился своими современными вмешательствами в исторические здания, такие как Херст-тауэр в Нью-Йорке и здание Рейхстага в Берлине.

Многие жильцы остались не в восторге от такой идеи, ведь дом находится в исторически охраняемом районе и всем приходилось проводить ремонты в соответствии со строгими предписаниям.

Это похоже на дом в Малибу или ресторанный павильон на набережной. Многие из нас отремонтировали наши квартиры, когда мы въехали, и нам сказали, что когда вы меняете окна, они должны быть точно такими же, как окна, которые были там прежде,

— сказала одна их соседок Экмана.


Билл Экман

И хотя в доме живут состоятельные люди тягаться с капиталами Экмана им не приходится — многие подозревают, что миллиардер использовал свое влияние, чтобы получить определенные разрешения.

Мне кажется, что он захватил здание. Это тревожно,

— поделился другой жилец.


Оригинальный вид здания

Однако в доме у миллиардера есть и сторонники, которые считают старый розовый пентахаус "бельмом на глазу" и не против обновления. Проект также получил одобрение со стороны Исторического общества Нью-Йорка, правда, Экман и Оксман является главными спонсорами организации и уже вложили один миллион долларов, пообещав еще 20 миллионов.

Окончательное решение по проекту должно быть принято на следующей неделе.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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