Цена OMG рухнула после проведения снапшота для эирдропа токенов Boba Network

Курс нативного utility-токена сайдчейна OMG Network (OMG) упал более чем на 25% после проведения снапшота для эирдропа проекта Boba Network. Снимок кошельков держателей OMG выполнен 12 ноября в 3:00 МСК.

The $BOBA snapshot time has passed—now it’s only a matter of time until you get a taste of $BOBA!!



L1 Ethereum Snapshot Block: 13597967

L2 Boba Network Snapshot Block: 15354



We’re excited kickstart our community #Bobarians when the token drops next week, on Nov 19th.