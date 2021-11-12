Цена OMG рухнула после проведения снапшота для эирдропа токенов Boba Network

Курс нативного utility-токена сайдчейна OMG Network (OMG) упал более чем на 25% после проведения снапшота для эирдропа проекта Boba Network. Снимок кошельков держателей OMG выполнен 12 ноября в 3:00 МСК.

The $BOBA snapshot time has passed—now it’s only a matter of time until you get a taste of $BOBA!!



L1 Ethereum Snapshot Block: 13597967

L2 Boba Network Snapshot Block: 15354



We’re excited kickstart our community #Bobarians when the token drops next week, on Nov 19th. — Boba Network ($OMG) (@bobanetwork) November 12, 2021

Boba Network — решение второго уровня для блокейна Ethereum на базе Optimistic rollups. Создателем проекта является команда Enya — один из основных участников OMG Foundation. Держатели токенов BOBA получат возможность вносить и голосовать за предложения в рамках Boba DAO.

Enya объявила об эирдропе BOBA 20 сентября. В акции могли участвовать держатели OMG в сетях Ethereum и Boba Network, ее поддержали крупные криптовалютные биржи вроде Binance и FTX.

На момент объявления OMG торговался на уровне $9,8. Ажиотаж вокруг эирдропа привел к росту цены актива, которая сопровождалась значительными всплесками котировок. Например, 3 октября токен вырос на 21%, а 4 ноября — на 25%. На пике актив стоил больше $20.

В течение часа после проведения снимка цена OMG обвалилась на 25%, однако постепенное снижение началось раньше — вечером 11 ноября. На момент написания токен торгуется вблизи $12,8.

Часовой график OMG/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Резкое снижение котировок OMG было вполне ожидаемо, поскольку инвесторы обычно стараются зафиксировать прибыль сразу после проведения снапшота. Ранее цена XRP упала до двухнедельного минимума на фоне предстоящего эирдропа Flare Network.

Напомним, в декабре 2020 года венчурная компания Genesis Block Ventures приобрела разработчиков OMG Network.