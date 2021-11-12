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Цены на ASIC-майнеры отстали от ралли биткоина

Цены на ASIC-майнеры отстали от ралли биткоина


Спотовые цены на оборудование для майнинга биткоина отстают от роста котировок первой криптовалюты. Эта редкая ситуация возникла из-за глобального дефицита емкости хостинга после запрета майнинга в Китае, сообщает The Block.


В октябре курс цифрового золота вернулся на уровень достигнутого в апреле исторического максимума. 10 ноября цена биткоина установила новую рекордную отметку в районе $69 000.


В то же время стоимость ASIC-майнеров на спотовом рынке не восстановилась до апрельских максимумов. По данным пула Luxor, устройства всех поколений стоят на 15-20% ниже достигнутых тогда уровней.


Данные: Luxor.

Согласно изданию, китайские брокеры продают AntMiner S19 Pro от Bitmain из расчета $100 за 1 TH/s. В апреле-мае цена составляла около $120 за 1 TH/s.


"Продолжающийся дефицит пространства для физического подключения майнеров привел к отставанию цен относительно биткоина. У многих компаний на складах есть оборудование, ожидающее развертывания. Они предпочитают вкладывать в инфраструктуру и будущие заказы, а не в спотовые покупки", — пояснил соучредитель и CEO Luxor Итан Вера.


По мнению CEO майнинговой компании CleanSpark Зака Брэдфорда, на баланс спроса и предложения повлияли репрессии против индустрии в Китае, вызвав поток оборудования на рынок. Также давление на цены оказали продажи майнеров компаниями, которые не нашли возможностей для хостинга устройств, добавил он.


"Я ожидаю, что тенденция продолжится до лета 2022 года. Предложение со стороны этих продавцов, вероятно, продолжит поддерживать спотовые цены с дисконтом к курсу биткоина пока не уравновесится доступом к розетке", — полагает Брэдфорд.


Напомним, ранее американские майнинговые компании столкнулись с задержками поставок заказанного оборудования из-за глобального кризиса в логистике.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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Цены на ASIC-майнеры отстали от ралли биткоина
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