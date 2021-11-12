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Цены на Rainbow Six Extraction снизили, объявлена дата релиза игры

Цены на Rainbow Six Extraction снизили, объявлена дата релиза игры


Издательство Ubisoft объявило дату релиза своего кооперативного шутера Rainbow Six Extraction. Игра выйдет 20 января 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Кроме того, издательство объявило, что снижает цены на игру. Теперь по предварительному заказу купить стандартную версию Rainbow Six Extraction можно за $39,99. Deluxe-издание проекта обойдется игрокам в $49,99.

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Дополнительно Ubisoft сообщила, что в игре Rainbow Six Extraction будет использована система Buddy Pass. Игроки получат Buddy Pass с каждой копией Rainbow Six Extraction. Этот пропуск позволит друзьям играть с вами в игру бесплатно в течение двухнедельного пробного периода. Rainbow Six Extraction будет иметь кроссплатформенную игру, кроссплатформенные сохранения и общее развитие на всех платформах. И все платформы будут поддерживать Buddy Pass.


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По материалам: newxboxone

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