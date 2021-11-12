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CEO Citadel заявил о концептуальном превосходстве Ethereum над биткоином

CEO Citadel заявил о концептуальном превосходстве Ethereum над биткоином


Биткоин утратит лидирующее положение в криптопространстве, а его место займет валюта на основе блокчейна Ethereum. Такой прогноз дал основатель и CEO инвестиционной компании Citadel Кен Гриффин в ходе онлайн-конференции DealBook.


Глава управляющей активами на $43 млрд фирмы отметил, что не видит коммерческих вариантов использования первой криптовалюты. По его мнению, основными недостатками биткоина являются воздействие на экологию, низкая скорость обработки транзакций и риски мошенничества.


"Биткоин невероятно дорого обходится в управлении платежами", — подчеркнул миллиардер.


Лежащую в основе криптовалюты технологию блокчейн Гриффин назвал "очень интересной".


"Убедительный способ поддержания децентрализованного реестра во всем мире, но это не является решением большинства проблем", — добавил он.


Гриффин ожидает, что "на смену концепции биткоина в следующем поколении криптовалют придет концепция на базе Ethereum".


По его словам, эти активы обладают преимуществами более быстрых и дешевых транзакций. Однако он не уверен, что именно криптовалюты станут основой низкозатратной и эффективной платежной системы в будущем.


Миллиардер считает, что не опоздал на "криптопоезд", поскольку "он в некотором смысле все еще стоит на станции".


"Думаю, это все еще очень ранние возможности", — заявил он.


Ранее CEO Citadel сказал, что компания не станет поддерживать криптовалюты, пока они не будут должным образом регулироваться.


Напомним, глава криптоторгового банка Galaxy Digital Майк Новограц считает, что биткоин никогда не станет платежным инструментом, поскольку его блокчейн для этого не приспособлен.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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