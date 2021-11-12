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CEO Discord заявил об отсутствии планов по интеграции с Ethereum

CEO Discord заявил об отсутствии планов по интеграции с Ethereum


Мессенджер Discord «в настоящее время не планирует» интеграции с блокчейном Ethereum. Об этом заявил генеральный директор компании Джейсон Цитрон.



«Спасибо всем за высказанное мнение. В настоящее время мы не планируем запускать эту внутреннюю функцию. Сейчас мы сосредоточены на защите пользователей от спама, афер и мошенничества. У Web 3.0 есть много преимуществ, но есть и проблемы, с которыми нам необходимо справиться в наших масштабах», — написал он.


8 ноября в ответ на публикацию основателя проекта Not Boring Пэки Маккормика о возможном развитии Discord в экосистеме Web 3.0 Цитрон разместил скриншот, на котором изображено подключение к мессенджеру сторонних Ethereum-кошельков вроде MetaMask.


Пользователи негативно отреагировали на намек CEO. Некоторые заявили, что таким образом Discord поощряет финансовые пирамиды, и призвали других отменить подписку Nitro.



Nitro — премиум-сервис Discord стоимостью $9,99 в месяц ($4,99 за бюджетный Nitro Classic). Владельцы подписки получают расширенные лимиты загрузок и серверов, анимированные аватары и другие возможности.


По данным The Wall Street Journal, в 2020 году выручка компании составила $130 млн. Большая часть этой суммы пришлась именно на доход от подписок.


Напомним, в феврале 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что мошенники похищают криптовалюту и личные данные пользователей Discord под видом раздачи биткоина или Ethereum.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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