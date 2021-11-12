CEO Discord заявил об отсутствии планов по интеграции с Ethereum

Мессенджер Discord «в настоящее время не планирует» интеграции с блокчейном Ethereum. Об этом заявил генеральный директор компании Джейсон Цитрон.

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we're focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon. — Jason Citron (@jasoncitron) November 11, 2021

«Спасибо всем за высказанное мнение. В настоящее время мы не планируем запускать эту внутреннюю функцию. Сейчас мы сосредоточены на защите пользователей от спама, афер и мошенничества. У Web 3.0 есть много преимуществ, но есть и проблемы, с которыми нам необходимо справиться в наших масштабах», — написал он.

8 ноября в ответ на публикацию основателя проекта Not Boring Пэки Маккормика о возможном развитии Discord в экосистеме Web 3.0 Цитрон разместил скриншот, на котором изображено подключение к мессенджеру сторонних Ethereum-кошельков вроде MetaMask.

Пользователи негативно отреагировали на намек CEO. Некоторые заявили, что таким образом Discord поощряет финансовые пирамиды, и призвали других отменить подписку Nitro.

TL;DR don't leave the Discord platform whenever they officially implement N/F/T and cry/pto wallet support



Cancel your Nitro and put stress on their servers, they will start to heavily lose money. https://t.co/eZGrvG8kgp — AB1 (7 days 🎂) (@SySAmii_) November 9, 2021

Nitro — премиум-сервис Discord стоимостью $9,99 в месяц ($4,99 за бюджетный Nitro Classic). Владельцы подписки получают расширенные лимиты загрузок и серверов, анимированные аватары и другие возможности.

По данным The Wall Street Journal, в 2020 году выручка компании составила $130 млн. Большая часть этой суммы пришлась именно на доход от подписок.

Напомним, в феврале 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что мошенники похищают криптовалюту и личные данные пользователей Discord под видом раздачи биткоина или Ethereum.