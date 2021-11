CEO Discord заявил об отсутствии планов по интеграции с Ethereum

Мессенджер Discord «в настоящее время не планирует» интеграции с блокчейном Ethereum. Об этом заявил генеральный директор компании Джейсон Цитрон.

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we're focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon.