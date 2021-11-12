Чанпэн Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции

Binance рассчитывает в течение шести-двенадцати месяцев получить статус поставщика услуг в сфере цифровых активов во Франции. Об этом заявил ее CEO Чанпэн Чжао в интервью Les Echos.

В ноябре биткоин-биржа и France FinTech запустили инициативу по поддержке блокчейн- и криптовалютных проектов во Франции в объеме €100 млн. Это снижает шансы Ирландии в качестве страны регистрации штаб-квартиры, что ранее допустили в Reuters.

«Франция — естественный выбор для регионального и, возможно, глобального головного офиса. Мы хотим регулирования для ускорения роста. 5% населения мира (400 млн человек) уже открыли для себя криптовалюты. Нам необходимо убедить оставшиеся 95%. Для этого нужно создать доверие — наличие контактов с местными органами власти и офисы, где клиенты могут решить возникающие проблемы», — заявил Чжао.

По его словам, 600 из 3500 сотрудников Binance отвечают за соблюдение нормативных требований. Четверть из них пополнили штат в 2021 году.

В планах Чжао провести встречу с представителями FCA.

Напомним, в сентябре СEO Binance сообщил об отказе от «децентрализованной» модели бизнеса.

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Ранее на фоне серии предупреждений регуляторов Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.



