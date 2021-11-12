Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»

Телеведущая сообщила WomanHit.ru, что на самом деле не болеет коронавирусомСегодня в Интернете появилась экстренная новость о том, что Дана Борисова заболела коронавирусом. В интервью, которое дала теледива, она сообщила, что у нее все стандартные симптомы, такие как сухость и жжение в носу, температура, а еще ей страшно. Поклонники, разумеется, тут же забеспокоились о состоянии здоровья звезды. Тем более что вот уже три дня Дана не выкладывала новых постов в «Инстаграм». Мало того, все еще помнят историю с заболеванием мамы блондинки. К счастью, Екатерина Ивановна выздоровела и сейчас проходит курс реабилитации.WomanHit.ru удалось связаться с Даной, которая ответила вполне бодрым голосом и сразу опровергла последние новости. Оказалось, что история с заболеванием ковидом — это, по сути, фейк, так как блондинка не болеет.«Да я не болею коронавирусом! Естественно! Был просто очень назойливый журналист, неприятный, я не нашла ничего умнее, как ему это сказать, чтобы отвязался. Спасибо, у меня все прекрасно», — прокомментировала телеведущая.Кстати, сама Дана до сих пор не успела вакцинироваться, хотя не является антипрививочницей. В планах у звезды — все-таки сделать прививку.