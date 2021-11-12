Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»

Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»

Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Телеведущая сообщила WomanHit.ru, что на самом деле не болеет коронавирусомСегодня в Интернете появилась экстренная новость о том, что Дана Борисова заболела коронавирусом. В интервью, которое дала теледива, она сообщила, что у нее все стандартные симптомы, такие как сухость и жжение в носу, температура, а еще ей страшно. Поклонники, разумеется, тут же забеспокоились о состоянии здоровья звезды. Тем более что вот уже три дня Дана не выкладывала новых постов в «Инстаграм». Мало того, все еще помнят историю с заболеванием мамы блондинки. К счастью, Екатерина Ивановна выздоровела и сейчас проходит курс реабилитации.WomanHit.ru удалось связаться с Даной, которая ответила вполне бодрым голосом и сразу опровергла последние новости. Оказалось, что история с заболеванием ковидом — это, по сути, фейк, так как блондинка не болеет.«Да я не болею коронавирусом! Естественно! Был просто очень назойливый журналист, неприятный, я не нашла ничего умнее, как ему это сказать, чтобы отвязался. Спасибо, у меня все прекрасно», — прокомментировала телеведущая.Кстати, сама Дана до сих пор не успела вакцинироваться, хотя не является антипрививочницей. В планах у звезды — все-таки сделать прививку.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
Появилось зрелищное видео пролета метеора над Санкт-Петербургом
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки, напомнив, что они опасные хищники
18 фотографий котиков, которые выпустили свои острые коготки,
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи подарков
День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной графики
Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Настоящие имена киноперсонажей, о которых многие не знают
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Особенности преимущества оценки авто в режиме онлайн
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Новый препарат поможет при сахарном диабете и его осложнениях
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы настоящее шоу
Моргенштерн, Собчак: селебритис, которые устроили из свадьбы
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»
Башкатов рассказал о работе с Ивлеевой: «Съемки — это не блогерство»

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы Artik&Asti
«Его обезболит время»: Седокова прокомментировала распад группы

Еще по теме

Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом
Дана Борисова показала свою фигуру в купальнике без фотошопа
Дана Борисова отказалась от черных волос
Дана Борисова стремительно теряет вес