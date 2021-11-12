Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом

45-летняя ведущая Дана Борисова призналась, что так и не поставила прививку. Звезда программы «Армейский магазин» очень переживала за свою маму Екатерину Ивановну, которая оказалась в больнице Феодосии. У женщины выявили COVID-19. Дана подбадривала родительницу, искала лекарства, которые прописывали врачи. Однако теперь помощь нужна и самой Борисовой. Артистка рассказала, что уже несколько дней чувствует недомогание. Телезвезда вызвала медиков на дом, чтобы ей назначили лечение. Гостья популярных ток-шоу впервые заразилась опасным вирусом. «У меня ковид... Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень. Я ведь до этого не болела коронавирусом. Еще и не прививалась даже», — объяснила Дана «Вечерней Москве». Она сильно переживает за свою жизнь.Дана Борисова Мама Даны заболела в начале октября. Телеведущая заверила, что у Екатерины Ивановны не индийский, а «старомодный» штамм. Бабушка Полины Аксеновой не захотела вакцинироваться, так как у нее есть противопоказания. Пенсионерка попала в реанимацию, поражение ее легких достигло 70%. Полина подключилась к лечению бабушки и привезла из Москвы прописанные врачом лекарства. Екатерина Ивановна, по словам Даны, держалась как боец: женщина не плакала, выполняла все рекомендации. Сотрудники больницы хвалили ее за такой настрой. Участница шоу «Форт Боярд» смогла передать маме телефон и поговорить с ней. Борисова пришла к выводу, что Екатерина Ивановна заразилась во время работы. Она продавала путевки на набережной и много общалась с отдыхающими. Экс-возлюбленная бизнесмена Максима Аксенова планировала отправить маму в пульмонологический санаторий и ради этого отменила съемки в столице.