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Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом

Дана Борисова в ужасе от того, что заразилась коронавирусом
45-летняя ведущая Дана Борисова призналась, что так и не поставила прививку. Звезда программы «Армейский магазин» очень переживала за свою маму Екатерину Ивановну, которая оказалась в больнице Феодосии. У женщины выявили COVID-19. Дана подбадривала родительницу, искала лекарства, которые прописывали врачи. Однако теперь помощь нужна и самой Борисовой. Артистка рассказала, что уже несколько дней чувствует недомогание. Телезвезда вызвала медиков на дом, чтобы ей назначили лечение. Гостья популярных ток-шоу впервые заразилась опасным вирусом. «У меня ковид... Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень. Я ведь до этого не болела коронавирусом. Еще и не прививалась даже», — объяснила Дана «Вечерней Москве». Она сильно переживает за свою жизнь.
Дана Борисова Мама Даны заболела в начале октября. Телеведущая заверила, что у Екатерины Ивановны не индийский, а «старомодный» штамм. Бабушка Полины Аксеновой не захотела вакцинироваться, так как у нее есть противопоказания. Пенсионерка попала в реанимацию, поражение ее легких достигло 70%. Полина подключилась к лечению бабушки и привезла из Москвы прописанные врачом лекарства. Екатерина Ивановна, по словам Даны, держалась как боец: женщина не плакала, выполняла все рекомендации. Сотрудники больницы хвалили ее за такой настрой. Участница шоу «Форт Боярд» смогла передать маме телефон и поговорить с ней. Борисова пришла к выводу, что Екатерина Ивановна заразилась во время работы. Она продавала путевки на набережной и много общалась с отдыхающими. Экс-возлюбленная бизнесмена Максима Аксенова планировала отправить маму в пульмонологический санаторий и ради этого отменила съемки в столице.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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