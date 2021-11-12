Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете

Авторитетный пользователь теневого форума объявил о продаже персональных данных клиентов онлайн-брокера Robinhood. Об этом сообщает Telegram-канал "Утечки информации".

Продавец предлагает список из 5 млн электронной почты и полные имена 2 млн клиентов Robinhood.

Данные: Telegram-канал "Утечки информации".

Отдельно подчеркивается, что расширенные данные 310 пользователей, включая имя, дату рождения и почтовый индекс, пока не продаются.

Напомним, 3 ноября неизвестный позвонил в службу поддержки Robinhood и с помощью методов социальной инженерии получил доступ к информации клиентов платформы.

По утверждению компании, номера социального страхования и данные банковских карт не были раскрыты и никто из пользователей не понес финансовых потерь.