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Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете

Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете


Авторитетный пользователь теневого форума объявил о продаже персональных данных клиентов онлайн-брокера Robinhood. Об этом сообщает Telegram-канал "Утечки информации".


Продавец предлагает список из 5 млн электронной почты и полные имена 2 млн клиентов Robinhood.


Данные: Telegram-канал "Утечки информации".

Отдельно подчеркивается, что расширенные данные 310 пользователей, включая имя, дату рождения и почтовый индекс, пока не продаются.


Напомним, 3 ноября неизвестный позвонил в службу поддержки Robinhood и с помощью методов социальной инженерии получил доступ к информации клиентов платформы.


По утверждению компании, номера социального страхования и данные банковских карт не были раскрыты и никто из пользователей не понес финансовых потерь.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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Данные клиентов Robinhood выставили на продажу в даркнете
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