День матери в России в 2021 году: традиции и история праздника, идеи подарков

История праздника День матери

Когда отмечают День матери в России в 2021 году

Традиции праздника

Как оригинально поздравить с Днем матери

Приготовьте вкусный завтрак

Снятие обязанностей с мамы

Домашняя выпечка

Ужин в ресторане

Подарок своими руками

Открытка с объемным букетом цветов

Открытка «Мама, я тебя люблю»





Букет цветов из бумаги

Наверное, нет другого такого человека, который оказал бы большое влияние на наше развитие, постоянно заботился бы о нашем здоровье и всегда старался удовлетворить все потребности. Это описание, конечно же, применимо ко всем матерям. Усилия, которые они прикладывают для воспитания своих детей, неизмеримы, поэтому мы должны быть им благодарны ежедневно. Если не знаете, что подарить на День матери, мы подготовили несколько интересных идей, как оригинально поздравить самого близкого человека и сделать праздник незабываемым.Истоки традиции празднования Дня матери уходят корнями в глубокую древность, хотя в то время он носил более религиозный характер. Греки и римляне поклонялись богиням-матерям — для них они были символом плодородия.Позже традиция празднования Дня матери пришла из Соединенных Штатов. Ее начала Энн Мария Ривз Джарвис, которая 12 мая 1907 года организовала в церкви скромную церемонию в память о своей погибшей маме. Всего через пять лет после этого события День матери стал отмечаться в каждом штате США. Наконец, в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил этот день национальным праздником.Первая попытка учредить праздник День матери в России была в 1915 году. На тот момент это было 1 декабря, однако день не прижился в народном календаре.Во времена Советского Союза инициатором внедрения этого праздника была учительница Эльмира Гусейнова, которая провела его 30 октября 1988 года в одной из бакинских школ. В 90-е годы снова вернулись к созданию праздника Дня матери, инициатором в этот период стала депутат Госдумы РФ Алевтина Апарина.И уже 1998 году был подписан указ президентом РФ об учреждении праздника, который деликатно напоминает нам, что это идеальное время, чтобы сказать спасибо за все труды своим матерям и показать, насколько они важны для нас.В России День матери отмечают 28 ноября. В 2021 году этот особенный праздник выпадает на понедельник. Интересно, что РФ — единственная страна в мире, где он отмечается 28 ноября.В Румынии, Португалии или Испании День матери празднуют в первое воскресенье мая. Во второе воскресенье День матери отмечают еще в 77 странах, включая США, Австралию, Японию, Турцию, Южную Африку, Кубу и Украину.Символом Дня матери в России является цветок незабудка, который также может быть в паре с плюшевым медведем. В этот день в школах и детских садах устраивают концерты, выставки, конкурсы и разные акции. Дети очень любят этот праздник, они с удовольствием делают подарки своими руками, рассказывают про любимых мамочек стихи и рисуют их портреты.В этот праздник следует навестить свою маму, вручить ей подарок или букет цветов. Если находитесь далеко, поздравление по телефону и оригинальная открытка с пожеланиями также станет отличным вариантом.День матери отмечается в воскресенье, которое для значительной части общества является выходным днем. Это отличный стимул провести время с семьей и отпраздновать его по-настоящему.В День матери вы можете поменяться местами с мамой, взяв на себя роль повара и позволив ей поспать на 20 минут дольше. Такое утро наверняка станет отличным началом прекрасного дня.Обычный день полон домашних заданий, которые ложатся на мамины плечи. Если вы сделаете хотя бы половину из них самостоятельно, то наверняка сможете найти много времени, чтобы провести его вместе.Вместо готовых конфет, можно самим испечь торт или, например, вкусный хлеб. Это отличная идея, если не знаете что подарить на День матери. Помните, что важны не ваши кулинарные навыки, а то, что душа вложена в работу.Большинство людей, наверное, согласятся, что их мама готовит лучше всех в мире. Однако это не достаточный повод обременять родительницу этой не всегда легкой обязанностью. Время от времени, а День матери — идеальный момент, вы можете вместе отведать еду в ресторане или любимом мамином кафе.Чтобы оригинально поздравить с Днем матери, можно сделать подарок своими руками. Недаром в детском саду все дети самостоятельно готовят маленькие презенты ко Дню матери. Этот сюрприз, в который вы вложите немного усилий и, прежде всего, свою душу, может сделать маму намного счастливее, чем купленный в магазине гаджет или букет. Кроме того, на долгие годы он может занять почетное место в гостиной или спальне.Нужно взять бумагу белого цвета размером 15х15 см в количестве 7 шт, цветной картон А4, клей для бумаги, ножницы, маркер или фломастер, карандаш.Для изготовления основы открытки нужно взять лист бумаги 27х19 см, а для зверят — лист бумаги размером 24х18 см, клей для бумаги, карандаши, фломастеры или маркеры.Потребуется набор цветной бумаги для обертки, цветов, стебля и надписи, ножницы и клей для бумаги.Секрет успешного и незабываемого Дня матери — это, прежде всего, помнить об этом празднике и подарить, пусть самые простые, но искренние пожелания. Дополнительно важно проводить время вместе, уделять внимание потребностям мамы или своими руками приготовить подарок от души.