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Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ищет помощников через Instagram

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что ищет себе помощников. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

"Запускаю конкурс на должность помощников депутата Государственной Думы ФС РФ на общественных началах", — написал парламентарий на своей страничке в Instagram.

Депутат отберет 10 человек на должность помощников по Республике Дагестан и 10 помощников по всей России. Хамзаев добавил, что сейчас ищет помощников на общественных началах.

"Если квалификации будет достаточно, то самого лучшего возьму на постоянное место работы", — пообещал депутат.

Кандидатами должны быть несудимые совершеннолетние граждане России, не имеющие иного гражданства, с высшим образованием. Будущие помощники депутата должны состоять в партии "Единая Россия" или быть беспартийными. Также от соискателей требуется опыт волонтерской и общественной деятельности, а также опыт работы в органах исполнительной и законодательной власти.

Для того, чтобы стать помощником депутата, нужно до 19 ноября написать Султану Хамзаеву в личные сообщения и в небольшом видеоролике рассказать, почему именно вы хотите занять эту должность.

Итоги конкурса будут подведены 20 декабря.

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По материалам: uposters.ru

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