Десять тысяч рублей заплатит 19-летний иркутянин за оскорбление национальности в соцсетях

Куйбышевский районный суд Иркутска оштрафовал 19-летнего жителя областного центра за оскорбление национальности в соцсетях. Согласно материалам дела, молодой человек на своей личной странице в «ВКонтакте» под одним из видео разместил комментарии, направленные на возбуждение ненависти по национальному признаку, сообщает пресс-служба суда.

«В судебном заседании подсудимый пояснил, что комментарии подготовлены и опубликованы им. Он осознавал, что они могут унизить человеческое достоинство по признаку национальной принадлежности и желал этого. Он понимал, что его действия, возможно, носят противозаконный характер. Ответственности не опасался, потому что писал анонимно и считал, что его личность правоохранительные органы установить не смогут», — говорится в сообщении.