Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 12 ноября

По данным сервиса «2ГИС», вечером 12 ноября в Иркутске образовались многочисленные заторы на дорогах. Проезд затруднен в Свердловском, Октябрьском, Ленинском и Правобережном округах.

Пробки возникли на Марата, Степана Разина, Свердлова, Карла Маркса, Киевской, Тимирязева, Софьи Перовской, Седова, 25 октября, бульваре Гагарина, Чкалова, Российской, Партизанской, Байкальской, Депутатской, Верхней Набережной, на плотине ГЭС, на объездной дороге в микрорайон Первомайский, Лермонтова, Старо-Кузьмихинской, Олега Кошевого, Трактовой. По данным на 18:44, дорожная ситуация оценивалась в девять баллов.