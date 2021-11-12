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Девушка подкинула обидную записку соседям, которые бурно провели ночь, но в интернете не оценили поступок

Девушка подкинула обидную записку соседям, которые бурно провели ночь, но в интернете не оценили поступок

Студентка одного из британских вузов не могла отдохнуть ночью из-за того, что соседи довольно бурно проводили время. Девушка решила наказать нарушителей спокойствия, однако не все оценили ее злую шутку.

Свою идею девушка решила снять виде и выложила на своей странице на развлекательной площадке Тик Ток.

Ролик моментально стал популярным и всего за семь дней набрал практически полтора миллиона просмотров. Однако комментаторы по-разному реагировали на такое решение проблемы.

@simkandola


♬ original sound — winnie

Симран Кандола, так зовут героиню публикации, поступила на первый курс одного из университетов Британии. Чтобы спокойно получать знания, девочка заселилась в общежитие, но на момент съемки ролик не смогла смириться с бурной жизнью соседей. Она особенно возмущена парой, проживающей по соседству – молодые люди бурно занимались сексом, что мешало студентке отойти к Морфею.

Промаявшись в кровати несколько часов, она решила написать записку. Для этого она использовала ноутбук. Листок с текстом она подсунула под дверь комнаты, где развлекались влюбленные.

Записка содержала следующее послание:

«Мы прекрасно знаем, чем вы там занимаетесь (здесь было грубая фраза) ночью.

Не все зрители положительно оценили такой поступок. Одни уверены, что это довольно оригинальный намек, другие же уверены, что портить отношения с соседями не стоит. Третьи и вовсе подложили снять квартиру или вернуться домой.

«Довольно интересный способ угомонить соседей»


«Это лучший способ угомонить соседей»


«Секс – это нормальное занятие для студентов»


«А где им этим заниматься?»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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