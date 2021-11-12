Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
В Microsoft Store состоялся релиз дополнения Necroids Species Pack для игры Stellaris: Console Edition. Это ожидаемое DLC на консолях, которое для PC-версии проекта вышло еще в прошлом году. Купить дополнение Necroids Species Pack для Xbox One и Xbox Series X | S можно за $7,99.
Stellaris: Necroids Species Pack
Некроиды — разумная нежить: процветают там, где гибнут иные!
Necroids Species Pack:
● Новое происхождение — «Некрофаги».
● 3 гражд. модели:
○ «Культ смерти»: приносите население в жертву ради эдиктов.
○ «Ожившие воины»: сражайтесь отрядами нежити.
○ «Мемориалисты»: возводите памятники и повышайте планетарную стабильность.
● 16 новых портретов.
● Новый вид кораблей.
● Новый голос советника.
● Новый вид города и фон для экрана дипломатии.
● Новые имена и названия.
● Новые изображения зданий.
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Отметим, что сама игра Stellaris: Console Edition доступна в подписке Xbox Game Pass на консолях.
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