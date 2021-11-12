Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack





В Microsoft Store состоялся релиз дополнения Necroids Species Pack для игры Stellaris: Console Edition. Это ожидаемое DLC на консолях, которое для PC-версии проекта вышло еще в прошлом году. Купить дополнение Necroids Species Pack для Xbox One и Xbox Series X | S можно за $7,99.

Stellaris: Necroids Species Pack

Некроиды — разумная нежить: процветают там, где гибнут иные!

Necroids Species Pack:

● Новое происхождение — «Некрофаги».

● 3 гражд. модели:

○ «Культ смерти»: приносите население в жертву ради эдиктов.

○ «Ожившие воины»: сражайтесь отрядами нежити.

○ «Мемориалисты»: возводите памятники и повышайте планетарную стабильность.

● 16 новых портретов.

● Новый вид кораблей.

● Новый голос советника.

● Новый вид города и фон для экрана дипломатии.

● Новые имена и названия.

● Новые изображения зданий.

Перейти в Microsoft Store

Отметим, что сама игра Stellaris: Console Edition доступна в подписке Xbox Game Pass на консолях.

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