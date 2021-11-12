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Елена Малышева сообщила, как спасалась от рака

Елена Малышева сообщила, как спасалась от рака
Ведущая Елена Малышева поделилась подробностями болезни. Телеведущая смело рассказала о весьма деликатной проблеме, касающейся её здоровья. Чтобы предостеречь других, ведущая поделилась своим опытом проведения колоноскопии (метод исследования толстого кишечника при помощи специального оптического аппарата), во время которой врач обнаружил серьезную проблему. Как рассказала Малышева, из результатов проведенного обследования она узнала о том, что у неё в кишечнике образовались полипы. Причем, как показало дальнейшее изучение проблемы, все образования были канцерогенными. Другими словами, у ведущей программы о здоровье развивался рак. К счастью, врачи вовремя занялись лечением недуга. Болезнь находилась в самой ранней стадии и одной операции было достаточно для того, чтобы спасти жизнь Малышевой.
Елена Малышева «Мой прекрасный друг и коллега доктор Городокин спас меня от рака, потому что я сделала колоноскопию. Мне удалили три полипа – и все они были канцерогенными. Я предотвратила рак», — рассказала Елена Васильевна в YouTube-шоу Надежды Стрелец. Известно также, что у Малышевой имеются проблемы с сердцем. Два года назад у неё случился гипертонический криз, купировать который удалось только после срочной госпитализации ведущей. Кстати, от похожей проблемы сейчас лечится сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков. Некоторое время назад у него нашли полипы в желчном пузыре. В его случае смертельная опасность не грозила, но врачи предупредили — если певец не будет соблюдать жесткую диету, то ему придется делать операцию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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