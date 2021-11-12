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Empire of Sin на следующей неделе получит два дополнения – бесплатное и платное

Empire of Sin на следующей неделе получит два дополнения – бесплатное и платное


Издательство Paradox сообщило дату выхода дополнений для игры Empire of Sin. Два DLC прибудут уже на следующей неделе – 18 ноября, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Precinct. Бесплатное дополнение, которое расширит возможности игры и чуть упростит ее. В игре появятся новые пути развития и новые условия для победы. Как отмечают сами разработчики, цель Precinct – это сделать игру Empire of Sin чуть проще, избавив от переизбытка информации, когда империя игрока достигает уже внушительных размеров.

Make It Count. Платное дополнение, которое добавляет нового босса Максима Зелника, сюжетные миссии, новый тип рэкета, новое оружие и прочий контент.


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Напомним, что игра Empire of Sin доступна в подписке Game Pass.

Empire of Sin

Empire of Sin — новая стратегическая игра от Romero Games и Paradox Interactive, которая перенесет вас в сердце преступного мира Чикаго 1920…
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По материалам: newxboxone

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