Европа заключает военно-политические союзы уже почти 700 лет

01:12 Автор: Дмитрий Литвинов

Начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу между Венгрией, Польшей и Чехией было положено в Вышеграде 12 ноября 1335 года, то есть 686 лет назад.

Замок Вышеград на протяжении нескольких веков был центром Венгерского королевства. Епископы короновали там наследных принцев, войска присягали на верность молодым королям, конные отряды уходили из замка на борьбу с османскими завоевателями. А когда враг появлялся на горизонте, народ искал защиту в стенах неприступной крепости.

Король Карл I Роберт в 1325 году сделал Вышеград своей резиденцией. Спустя десять лет там прошла встреча правителей трёх держав — Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало их военно-политическому союзу. Карл Роберт вместе с Казимиром III Польским и Яном Люксембургом Чешским договорились сдерживать экспансию австрийских Габсбургов и наладить новые коммерческие пути в обход Вены. Кроме того, Ян в обмен на признание за ним прав на Силезию и 400 килограммов серебра отказался от претензий на польский трон.

День 12 ноября в истории

Спустя много веков, в феврале 1991 года руководители Венгрии, Чехословакии и Польши в том же замке объявили о создании Вышеградской группы. Но в 2004 году, когда все её участники стали членами Евросоюза, она утратила смысл своего существования.

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