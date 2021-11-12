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Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной

Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной


Пару дней назад была годовщина игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. А сегодня, 12 ноября, отмечает свою годовщину игровая приставка Playstation 5. Как и Xbox Series X | S, до сих пор купить Playstation 5 в рознице по рекомендованной розничной цене – это непростая задача, наблюдается дефицит консолей Sony.

Глава Playstation Studios Хермен Халст сегодня в Twitter поблагодарил фанатов Sony, что они сделали этот год особенным для Playstation 5. Он отметил, что для команды Playstation очень важна поддержка фанатов, и Халсту не терпится рассказать о новых играх, над которыми работают команды Playstation Studios.

В ответ на сообщение Халста руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер написал, что команды проделали действительно хорошую работу в тяжелых условиях, поздравив с отличным первым годом.


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По материалам: newxboxone

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