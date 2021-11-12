Фил Спенсер поздравил Playstation 5 с годовщиной





Пару дней назад была годовщина игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S. А сегодня, 12 ноября, отмечает свою годовщину игровая приставка Playstation 5. Как и Xbox Series X | S, до сих пор купить Playstation 5 в рознице по рекомендованной розничной цене – это непростая задача, наблюдается дефицит консолей Sony.

Глава Playstation Studios Хермен Халст сегодня в Twitter поблагодарил фанатов Sony, что они сделали этот год особенным для Playstation 5. Он отметил, что для команды Playstation очень важна поддержка фанатов, и Халсту не терпится рассказать о новых играх, над которыми работают команды Playstation Studios.

В ответ на сообщение Халста руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер написал, что команды проделали действительно хорошую работу в тяжелых условиях, поздравив с отличным первым годом.

The teams did really good work under trying circumstances. Congrats on a great first year. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2021



