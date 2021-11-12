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Форум музеев образовательных организаций пройдет в Пермском крае

Форум музеев образовательных организаций пройдет в Пермском крае

13  ноября в Пермском крае состоится Форум музеев образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В форуме примут участие руководители и сотрудники музеев, а также школьники и студенты техникумов и колледжей. 

Здесь будут работать четыре тематические площадки. Спикеры и эксперты поделятся информацией об организации культурно-образовательной, экспозиционной, экскурсионной деятельности музея, а также  в медиапространстве. 

Кроме того, на форуме запланировано проведение методической онлайн-экскурсии «Молотов. Война за партой» в историческом парке «Россия – Моя история. Пермский край», а также обсуждение вопросов музейной деятельности в Пермском крае. Всего в регионе действует 257 школьных музеев, музеев СПО и дополнительного образования.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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