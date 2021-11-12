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GameInformer делится новыми видео по Halo Infinite, игра на обложке

GameInformer делится новыми видео по Halo Infinite, игра на обложке


Halo Infinite стала «игрой обложки» журнала GameInformer. Это означает, что в ближайшее время игроки смогут узнать больше о новом шутере 343 Industries от одного из самых авторитетных игровых СМИ в мире. Журналисты отмечают, что подготовили 20 страниц материала по игре Halo Infinite, с которым вскоре смогут ознакомиться игроки.

Кроме того, GameInformer уже опубликовал несколько новых видео по игре Halo Infinite, ниже их можно посмотреть. В ближайшие недели журналисты издания будут делиться и другой информацией о проекте, рассказывая о кампании и мультиплеере Halo Infinite.


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Напомним, выходит Halo Infinite уже 8 декабря, игра сразу будет доступна в Game Pass. При этом мультиплеер и кампания игры разделены, в многопользовательскую часть смогут играть бесплатно все желающие, даже без подписки Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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GameInformer делится новыми видео по Halo Infinite, игра на обложке
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