GameInformer делится новыми видео по Halo Infinite, игра на обложке





Halo Infinite стала «игрой обложки» журнала GameInformer. Это означает, что в ближайшее время игроки смогут узнать больше о новом шутере 343 Industries от одного из самых авторитетных игровых СМИ в мире. Журналисты отмечают, что подготовили 20 страниц материала по игре Halo Infinite, с которым вскоре смогут ознакомиться игроки.

Кроме того, GameInformer уже опубликовал несколько новых видео по игре Halo Infinite, ниже их можно посмотреть. В ближайшие недели журналисты издания будут делиться и другой информацией о проекте, рассказывая о кампании и мультиплеере Halo Infinite.

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTube

Напомним, выходит Halo Infinite уже 8 декабря, игра сразу будет доступна в Game Pass. При этом мультиплеер и кампания игры разделены, в многопользовательскую часть смогут играть бесплатно все желающие, даже без подписки Game Pass.