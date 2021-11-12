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Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation

Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation


Разработчики игры Tamarin объявили, что проект все же появится на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Более того, произойдет это уже на следующей неделе – игра выходит 17 ноября на игровых консолях Microsoft. Уже сейчас в Microsoft Store игра доступна для предварительных заказов – стоимость Tamarin находится на уровне в $29,99.

Tamarin®

Исследуйте, прыгайте и стреляйте, чтобы спасти свою семью от вторжения насекомых!
Окунитесь в экшен в игре Tamarind, приключенческом экше…
Перейти в Microsoft Store

Tamarin – это экшен-приключение от третьего лица, в котором игрокам предстоит взять на себя роль милой обезьянки. При прохождении Tamarin игрокам предстоит увидеть множество прекрасных пейзажей Северной пустоши.

Игра Tamarin вышла на PC и Playstation 4 еще в сентябре прошлого года. Отметим, что проект оказался в ТОП-10 худших игр 2020 года по версии Metacritic. На данный момент рейтинг Tamarin для Playstation 4 на Metacritic на уровне в 40 баллов из 100, а для PC еще ниже – 35 баллов из 100.


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По материалам: newxboxone

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