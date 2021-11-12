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Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3 млн USDC

Игровая гильдия The Club купила корабли NFT-проекта Star Atlas на $3 млн USDC


Игровая гильдия The Club инвестировала $3 млн USDC во внутриигровые корабли NFT-проекта Star Atlas. Об этом ForkLog сообщили представители гильдии.


По их словам, предыдущий рекорд принадлежал Axie Infinity ($1,5 млн). The Club приобрела корабли поддержки разных уровней, а также флот из 12 командирских флагманов по ориентировочной цене $80-100 000 за единицу.


Эта покупка позволит крупнейшей в метавселенной Star Atlas гильдии усилить влияние, а также повысит внутреннее социальное взаимодействие и упростит новым игрокам доступ к будущей стипендиальной программе.


Star Atlas — многопользовательская научно-фантастическая стратегия, которая работает на игровом движке Unreal Engine 5 и блокчейне Solana. Токены ATLAS выполняют функции внутриигровой валюты, а POLIS служит для управления Star Atlas DAO.


События разворачиваются в космической метавселенной в 2620 году. Пользователи могут присоединиться к одной из трех фракций, которые ведут между собой борьбу за ресурсы, территории и политическое влияние.


Напомним, в ноябре Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners и FTX объявили о создании фонда в размере $100 млн для инвестирования в стартапы, разрабатывающие блокчейн-игры.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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