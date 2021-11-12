Илзе Лиепа рассказала, как оставаться в форме в любом возрасте

Главный секрет женской красоты — движение, уверена известная балерина«Движение — это жизнь, поэтому у каждой женщины должен быть мини-комплекс упражнений, — заявила народная артистка в эфире Радио Romantika. — Я называю его „пижамный комплекс“, который можно выполнять, не принуждая себя. Я балерина, и это другой счет. Но все равно иногда и мне трудно заставить себя встать, надеть спортивную форму и пойти куда-нибудь заниматься».А вот минимум полезных упражнений для проработки проблемных зон можно спокойно выполнять даже в пижаме, только встав с постели. «Мне кажется, такая палочка-выручалочка важна для любой женщины», — говорит балерина.Илзе Лиепа даже разработала свой уникальный метод, соединяющий элементы пилатеса и хореографии, и проводит специальный мастер-класс для женщин, желающих научиться двигаться правильно. Заниматься по ее методике можно в любом возрасте, от полутора до ста лет, считает артистка.Что касается занятий балетом, несмотря на огромную физическую и психологическую нагрузку, они могут подарить юным девочкам по-настоящему интересную жизнь и крепкий внутренний стержень. «В 19-м веке каждая девочка и каждый мальчик, родившиеся в аристократической семье, проходили жесткую школу балета, — рассказала Илзе Лиепа слушательницам радиостанции. — Если взглянуть на портреты того времени, мы увидим то, что давал балет — это не только осанка и грация, но и особенный внутренний строй. Так и в наше время, занимаясь балетом, можно открыть дверь вообще в классическое искусство».В этом году дочь Илзе Лиепа, Надя, прошла огромный конкурс и поступила в Московскую академию хореографии, подтвердив свое намерение пойти по семейной стезе. «Мы с братом Андрисом и наш отец, Марис Лиепа, тоже окончили Московскую академию хореографии. — отметила Илзе Лиепа. — Так что для нас очень важно, что Надя старается продолжить наше дело, а дальше посмотрим, как будет».