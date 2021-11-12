Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам

Финалисты форума «Байкал», который состоялся октябре 2021 года, получили гранты на реализацию своих проектов. Молодых иркутских стартаперов поддержал инвестор Александр Шульгин — он выделил миллион рублей инвестиций совместно с УК «Сибирь, Байкал, Иркутск». Средства на свои проекты получили восемь участников. Это технологии переработки отходов, решения в энергетике, цифровые сервисы, модная одежда и детские игры. Лидером стал цифровая маркетплейс для ветеринарных клиник и специалистов «Ветеринар.маркет». Остальные стартапы пока дорабатываются.

Александр Шульгин:

— Управляющая компания УК «Сибирь, Байкал, Иркутск» была создана для трансферов высокотехничных технологий в регионы, помощи региональным стартаперам и компаниям и их вывода на федеральные и международные рынки. При помощи УК уже строится первый мультикомплекс умных вертикальных ферм в Иркутске, которые обеспечат город круглогодичными экотравами: рукколой, шпинатом, базиликом, шпинатом, а с осени 2022 года — свежей клубникой.

Генеральный партнер "Благотворительный фонд «+7» (Развития регионов) поддержал пятерых стартаперов. По 100 тысяч рублей получили: Анастасия Берестенникова (городская квест-викторина «ВелоQUIZ»), Анастасия Журова (круглогодичная лаундж-терасса на крыше); 200 тысяч рублей: Юлия Гуккина (Ветеринар. Маркет автоматизированные B2B маркетплейс для клиник; 300 тысяч рублей — Виктор Головченко (детская эко-площадка в Листвянке); 500 тысяч рублей — Дмитрий Мироманов (История Иркутска: мультимедийный графический роман). Кроме того, по 100 тысяч рублей получили проекты: Татьяны Черных (проект «Деревенский арт-квартал – по ту сторону Байкала»), Марии Гороховой (проект «Медовые боксы»), Владимира Катунина (проект «RENOTECH»), Варвары Грачевой (проект «Творческая переработка синего бутылочного стекла»).

Фонд +7 был генеральным партнером форума и вместе с министерством по молодежной политике создал коворкинг для молодых ребят. Благодаря трехстороннему договору с "Управляющей компанией «Городской дом», это помещение передано в пользование министерству и фонду.