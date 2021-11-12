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«Иркутскавтодор» приобрел 32 единицы спецтехники для уборки улиц в городе

«Иркутскавтодор» приобрел 32 единицы спецтехники для уборки улиц в городе

Автопарк МУП «Иркутскавтодор» пополнился 32 единицами уборочной техники. Мэр Иркутска Руслан Болотов осмотрел технику и отметил, что с новыми машинами чистить улицы даже в самый сильный снегопад будет намного проще, сообщает журналист IRK.ru.

Руслан Болотов:
— Прошлой зимой мы с вами наблюдали, как рабочие мучились при уборке улиц. Техника была практически вся изношена, в результате мы теряли результативность. То, что новая техника была закуплена комплексами, нам удалось повысить степень механизации, упростить многие операции и повысить эффективность уборки. На сегодняшний день техническая подготовленность предприятия в разы больше. Это первое такое техническое переоснащение предприятия за последние 10 лет. Большая часть новой техники закуплена взамен той, которую эксплуатировать больше не было возможности.

Так, с июня 2021 года автопарк предприятия пополнился специальными комбинированными дорожными машинами, автогрейдерами, снегопогрузчиками, мусоровозами и различными прицепами. Глава города отметил, что вся техника была закуплена российского и белорусского производства. Все автомобили были приобретены с помощью Сберлизинга. На закуп было потрачено около 200 миллионов рублей. Всего за год «Иркутскавтодор» закупил 39 новых спецмашин.

Сергей Чертков, гендиректор МУП «Иркутскавтодор»:
— Предприятие на сегодня имеет 277 единиц техники, износ техники был 75%. При обновлении 39 единиц, конечно, потребность в новой технике сейчас есть. В первую очередь необходимы еще самосвалы, чтобы нам зимой не нанимать сторонние машины и не зависеть от сторонних организаций. Но несмотря на это, сейчас мы со спокойной душой готовы встретить любой снегопад.


Мэр Иркутска Руслан Болотов и гендиректор «Иркутскавтодор» Сергей Чертков Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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