Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс

Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл 11 ноября на Пхукет из Иркутска, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова.

По его словам, «на борту находились 136 пассажиров». Дипломат напомнил, что в ноябре S7 будет выполнять три регулярных рейса на Пхукет в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска.

Рейсы возобновились 9 ноября. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

Предыдущая новость по этой теме:

С 20 декабря запускают авиарейс из Иркутска в Бангкок

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species Pack
Для Stellaris: Console Edition теперь доступен набор Necroids Species
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс
Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия земли у ветерана ВОВ администрацией Иркутска
Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки изъятия
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии
277 дискаунтеров «ХлебСоль» открыто в Иркутской области, в Забайкалье
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов
Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Приключенческая игра Wavetale выйдет на консолях в 2022 году
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой Сары Джессики Паркер
Паулина Поризкова выступила против эйджизма и восхитилась сединой
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским стартаперам
Инвестор Александр Шульгин и Фонд +7 вручили гранты молодым иркутским
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза

Топ на сегодня

Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Лариса Гузеева невероятно располнела после коронавируса
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин отделался условным сроком
Уснувший в гробу с чаем, вареньем и туалетной бумагой россиянин
Исследователи упростили процесс создания дипфейков
Исследователи упростили процесс создания дипфейков

Еще по теме

Во Владивостоке россиянку сняли с рейса на Пхукет из-за сердечного приступа
Рейс из Новосибирска в Пхукет задержан на 16 часов
Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
Росавиация утвердила 20 субсидируемых маршрутов из Братска, Иркутска и Усть-Кута на 2022 год