Из Иркутска на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс

Первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 прибыл 11 ноября на Пхукет из Иркутска, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова.

По его словам, «на борту находились 136 пассажиров». Дипломат напомнил, что в ноябре S7 будет выполнять три регулярных рейса на Пхукет в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска.

Рейсы возобновились 9 ноября. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновили международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

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