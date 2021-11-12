Известные сцены из фильмов, которые снимались без помощи компьютерной графики

Искажённый Т-1000 в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)Сейчас такие эффекты наверняка бы сделали с помощью компьютера, как и поступали в новых частях «Терминатора», но в начале 90-х использование вот таких скульптур помогало реализовать задумку куда реалистичнее.Сцена в кафе из фильма «Начало» (2010)Разлетающиеся палатки с овощами и фруктами были красиво замедлены для фильма, но съёмочная группа ничего не рисовала, а действительно организовала серию мини-взрывов прямо на улице.Использование форсированной перспективы в фильме «Властелин колец»Можно было предположить, что актёров снимают отдельно, а потом накладывают фрагменты друг на друга, регулируя размеры, что вполне реально. Но здесь используется хитрая техника, при которой один актёр находится гораздо дальше от камеры, чем другой, хотя зрителям так вовсе не кажется.Та же техника в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004)Левитирующий грузовик в фильме «Тор 2» (2013)Монстры в фильме «Хижина в лесу» (2011)В фильме показано два десятка самых разных монстров, и большая их часть появилась на свет с помощью грима и костюмов. В частности этот жуткий водяной.Человек-в-горошек из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)Даже в 2021 году подобные эффекты могут делать не на компьютере, а с помощью сложных накладок на лицо актёра. В данном случае это на себе испытал Дэвид Дастмалчян.Тётушка Мардж в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)Актрису Пэм Феррис одели в огромный костюм раздутой Марджори Дурсль и с помощью тросов поднимали её в воздух для съёмок моментов, где она улетает ввысь.Настоящие белки в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)Для съёмок сцены использовались искусственные белки для массовки и 40 реальных специально обученных грызунов. Они на самом деле разбивали грецкие орехи и коллективно нападали на героиню.Бросок Рипли в фильме «Чужой: Воскрешение» (1997)Сцену, где героиня попадает баскетбольным мячом в корзину с порядочного расстояния, да ещё и стоя к ней спиной, изначально планировали отредактировать с помощью компьютера. Мол, ты просто брось, а мы потом цифровым способом откорректируем полёт мяча. Но Сигурни Уивер настояла на том, что сама справится и действительно попала в цель, причём не с двухсотой попытки, а с… шестой.Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo----