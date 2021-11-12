Эмин Агаларов по слухам возобновил отношения с бывшей женой

Певец Эмин Агаларов скрывает истинные отношения с экс-супругой. Артист и Алена Гаврилова давно забыли про обиды, из-за которых случился их развод. Теперь же, по информации журналистов, бывшие супруги и вовсе решили дать отношениям второй шанс. Слухи о том, что Эмин Агаларов и Алена Гаврилова помирились, ходят давно. Артист регулярно делает комплименты бывшей жене в социальных сетях, отзываясь о ней тепло и исключительно позитивно. Теперь же экс-супруги вместе появились на презентации нового проекта Эмина под названием «Репутация». На мероприятии Агаларов и Гаврилова позировали отдельно друг от друга, но, когда камеры были выключены, не скрывали теплые чувства. Как выяснили журналисты, воссоединение влюбленных произошло еще полгода назад. Однако ни Эмин, ни Алена не хотят публично заявлять о случившихся переменах, сообщает Peopletalk.Эмин Агаларов Напомним, что роскошная свадьба Агаларова и Гавриловой состоялась летом 2018 года. Тогда на торжестве гуляли все звезды отечественного шоу-бизнеса. Спустя несколько месяцев на свет появилась их дочь Афина. Со стороны казалось, что в отношениях пары царит идиллия: они то и дело выходили вместе в свет и рассказывали о семейных буднях в Instagram. Однако в мае 2020-го Эмин неожиданно объявил о разводе. «Я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — рассказывал тогда музыкант. Эмин и Алена сразу же решили, что продолжат вместе воспитывать маленькую дочь. Они постоянно встречались на семейных праздниках и это, по мнению фанатов, могло сблизить бывших супругов. Так или иначе, скрытный музыкант пока воздерживается от любых комментариев по поводу личной жизни.