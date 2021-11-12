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Энергетика фруктов: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека

Энергетика фруктов: как их цвет влияет на настроение и здоровье человека

Фрукты — необходимый элемент питания для каждого из нас. Они богаты витаминами и делают нас более активными, наполняют силами. Оказывается, очень важен их цвет, ведь от него зависят энергетические свойства фруктов.


Фрукты входят в список самой полезной еды. Ранее мы уже рассказывали о том, как правильное питание влияет на биополе человека. Старайтесь исключить из своего рациона фаст-фуд и приостановить чрезмерное потребление сахара.

Белый цвет

Яблоки и груши — типичные представители этой группы. Эти фрукты не только дают нам силы, но еще и повышают нашу харизму и помогают находить общий язык с окружающими. Эксперты в области гелиоэнергетики советуют есть фрукты с таким цветом мякоти тем, кому предстоит собеседование или первое свидание.

Красный цвет

Фрукты красного цвета дают мощнейший заряд энергии. Красные яблоки, например, помогают эффективно просыпаться по утрам и бодрят намного лучше, чем кофе, причем без побочных действий и вреда. Также красные фрукты отлично снимают раздражительность.


Оранжевый цвет

Нектарины, манго, абрикосы, апельсины и мандарины имеют оранжевый окрас мякоти. Они не только повышают энергетику и общий тонус, но еще и дают творческий заряд. Если ваша работа связана с креативной или интеллектуальной деятельностью, обязательно включите такие фрукты в рацион. С ними вы сможете генерировать больше идей в определенный промежуток времени.

Желтый цвет

Желтые фрукты, такие как бананы, папайя, яблоки или ананасы, помогают человеку бороться с апатией, депрессивными мыслями, унынием, усталостью. С ними вы будете более оптимистичными и позитивными.

Зеленый цвет

Зеленый цвет мякоти есть у манго, карамболы, авокадо, анноны. Такие фрукты повышают физический тонус, снижают раздражительность, омолаживают организм. Если вы очень много двигаетесь или занимаетесь спортом, вам обязательно нужно включить их в рацион. Также многие эксперты в области биоэнергетики полагают, что зеленые фрукты защищают человека от сглаза и порчи.


Совет экспертов: старайтесь не делать упор только на какой-то одной группе фруктов. Они очень действенны, когда работают вместе. Фрукты одного цвета не блокируют свойства фруктов другого цвета.

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По материалам: dailyhoro.ru

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