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Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox

Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox


За последние пару недель появилось множество свидетельств, что вскоре программа обратной совместимости на Xbox пополнится новыми проектами. Сначала об этом сообщали инсайдеры, потом игроки стали замечать специфические «движения» в цифровом магазине Microsoft. В частности, на днях, впервые с 2019 года (когда и перестали добавлять новые игры в программу обратной совместимости) добавили новые проекты в старый Marketplace Xbox.

Это все явно указывает, что Microsoft готовится сделать некий анонс по поводу обратной совместимости. Вероятно, его следует ждать уже 15 ноября, в рамках юбилейной трансляции к 20-летию Xbox.

Мы собрали полный список игр со всех слухов, которые появлялись в последнее время, о новых проектах по обратной совместимости. На данный момент, предположительно, добавят следующие 19 игр (или часть из них):



Dead or Alive



Dead or Alive 2



Dead or Alive 3



Dead or Alive Ultimate



Manhunt



Max Payne



Max Payne 2



Oddworld: Munch’s Odyssee



Red Dead Revolver



Star Wars Clone Wars



Star Wars Episode III



Full Spectrum Warrior: Ten Hammers



Gladius



Gunvalkyrie



Advent Rising



The First Templar



Are You Smarter than a 5th Grader



Chicken Little



Rock of Ages
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По материалам: newxboxone

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