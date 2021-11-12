Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox
За последние пару недель появилось множество свидетельств, что вскоре программа обратной совместимости на Xbox пополнится новыми проектами. Сначала об этом сообщали инсайдеры, потом игроки стали замечать специфические «движения» в цифровом магазине Microsoft. В частности, на днях, впервые с 2019 года (когда и перестали добавлять новые игры в программу обратной совместимости) добавили новые проекты в старый Marketplace Xbox.
Это все явно указывает, что Microsoft готовится сделать некий анонс по поводу обратной совместимости. Вероятно, его следует ждать уже 15 ноября, в рамках юбилейной трансляции к 20-летию Xbox.
Мы собрали полный список игр со всех слухов, которые появлялись в последнее время, о новых проектах по обратной совместимости. На данный момент, предположительно, добавят следующие 19 игр (или часть из них):
Dead or Alive
Dead or Alive 2
Dead or Alive 3
Dead or Alive Ultimate
Manhunt
Max Payne
Max Payne 2
Oddworld: Munch’s Odyssee
Red Dead Revolver
Star Wars Clone Wars
Star Wars Episode III
Full Spectrum Warrior: Ten Hammers
Gladius
Gunvalkyrie
Advent Rising
The First Templar
Are You Smarter than a 5th Grader
Chicken Little
Rock of Ages