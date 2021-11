Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox





За последние пару недель появилось множество свидетельств, что вскоре программа обратной совместимости на Xbox пополнится новыми проектами. Сначала об этом сообщали инсайдеры, потом игроки стали замечать специфические «движения» в цифровом магазине Microsoft. В частности, на днях, впервые с 2019 года (когда и перестали добавлять новые игры в программу обратной совместимости) добавили новые проекты в старый Marketplace Xbox.

Это все явно указывает, что Microsoft готовится сделать некий анонс по поводу обратной совместимости. Вероятно, его следует ждать уже 15 ноября, в рамках юбилейной трансляции к 20-летию Xbox.

Мы собрали полный список игр со всех слухов, которые появлялись в последнее время, о новых проектах по обратной совместимости. На данный момент, предположительно, добавят следующие 19 игр (или часть из них):

Dead or AliveDead or Alive 2Dead or Alive 3Dead or Alive UltimateManhuntMax PayneMax Payne 2Oddworld: Munch’s OdysseeRed Dead RevolverStar Wars Clone WarsStar Wars Episode IIIFull Spectrum Warrior: Ten HammersGladiusGunvalkyrieAdvent RisingThe First TemplarAre You Smarter than a 5th GraderChicken LittleRock of Ages