Как снять энергетические блоки самостоятельно: 6 простых методик и советов

Вадим Карасев

Энергетические блоки бывают у всех. У одних людей их много, а у других их почти нет, но это не значит, что последним не стоит с ними бороться. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как вы можете от них избавиться самостоятельно.

Не забывайте о том, что энергетические блоки появляются из-за неправильных мыслеформ. Ознакомьтесь с семью мыслями, блокирующими энергетику, чтобы начать бороться с ними, дабы не тонуть в негативе. Также начните вести правильный образ жизни, следуя описанным далее рекомендациям.

Выезды не природу

В условиях города бывает крайне непросто восстанавливать энергетику. Из-за этого накапливается усталость, формируются блоки. Наше тело и душа перестают работать заодно. Появляется диссонанс, проблемы с работой, неуверенность в себе. Старайтесь хотя бы раз в две недели выезжать за город. Особенно это касается тех периодов, когда вы очень много работаете.

Общайтесь почаще с людьми высоких вибраций

Ранее мы рассказывали о девяти признаках таких людей. Пребывание рядом с ними и общение с ними помогает снимать блоки, потому что такие люди крайне созидательны. Они не пичкают нас сомнениями и всегда стараются пребывать на радостной волне, подбадривая нас и повышая нашу мотивацию. В таком окружении ваши энергетические блоки постепенно исчезнут. Чтобы такие люди притягивались к вам, нужно стать на них похожими.

Избавление от вредных привычек

Самый сильный блокиратор наших чакр и энергетики в целом — это наши вредные привычки. Мы зависимы от них, а они разрушают наше тело и душу. До тех пор, пока вы не можете от них избавиться, вы будете жить с энергетическими блоками. Вы не сможете раскрыть свой потенциал в любви и в делах, в работе и бизнесе.

Медитации и аффирмации

Эти духовные практики обязательны для каждого человека. Их главная цель — смена фокуса сознания. Они помогают обращать внимание на нечто хорошее, убирают вирусы в сознании, которые со временем начинают блокировать энергетику. Ранее мы рассказывали о медитациях и аффирмациях против стресса. Ознакомьтесь с ними, чтобы легче переживать проблемы на работе и в личной жизни.

Следите за здоровьем

Физическое здоровье и энергетическое тесно связаны. Если одна из этих сфер страдает, в другой тоже начинаются проблемы. Старайтесь в первую очередь правильно питаться и больше двигаться. Это очень важно, поскольку человеку это просто необходимо. Мы затухаем без движения и активности, теряя энергию.

Старайтесь улучшать качество сна. Не нужно спать мало или очень много. Идеальное время сна — от 7 до 9 часов. Следите за тем, чтобы вас не отвлекали лишние звуки. Не пользуйтесь гаджетами за полчаса до сна, и не ешьте как минимум за пару часов.

Также полезно будет почаще бывать на улице и вовремя отдыхать. Здоровье — это фундамент нашего счастья, поэтому старайтесь бережно относиться к своему телу.

Занимайтесь творчеством

Или просто любимым делом. Когда мы что-то создаем и творим, это положительно сказывается на работе высших чакр. Рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, пишите стихи и так далее. Найдите то, что вам по душе, ведь ненавистные занятия к счастью не приводят.