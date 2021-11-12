Как выглядит Forza Horizon 5 с трассировкой лучей, реализовано с помощью мода





Как известно, игра Forza Horizon 5 не имеет трассировки лучей в открытом мире, даже на PC. Функция трассировки лучей присутствует только в гараже Forza Vista, но игроки уже нашли способ сделать так, чтобы она работала в целом во всей игре.

Ниже можно посмотреть видео, как выглядит Forza Horizon 5 с включенной трассировкой лучей в разрешении 8K.

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Как отмечает автор ролика, «этот мод представляет собой настройку Cheat Engine, которая позволяет Forza Vista Raytracing использовать для Freeroam и Camera». Ранее Digital Foundry рассказывали, что в игре имеется возможность включить трассировку лучей в Forza Horizon 5, позже можно ожидать от них видео с подробностями на эту тему.