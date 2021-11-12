Канье Уэст назвал себя молодым Путиным

Музыкант уверен, что он является королем культурыАмериканский рэпер Канье Уэст назвал себя молодым Владимиром Путиным. Об этом артист заявил в эфире шоу Drink Champs.Музыкант отметил, что сотрудничает с крупными брендами одежды и обуви и оказывает большое влияние на них. «Чувак, я как молодой Путин! Я понял, что я Владимир, когда осознал, что культура — это нефть. Культура — это энергия. И я был королем культуры на протяжении последни× 20 лет и останусь еще на 2000 лет», — заявил Уэст.Ведущие шоу несколько раз перебивали Канье и смеялись над его сравнением с российским президентом. Они даже переспросили, про того ли Путина говорит певец.Ранее артист признавался, что считает себя новым Моисеем, и отказался выпускать новые песни до тех пор, пока бренды, с которыми он сотрудничает, не освободят его от обязательств, прописанных в договоре. Уэст даже распечатал фотографию президента РФ и повесил ее себе на стену.