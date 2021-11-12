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Канье Уэст назвал себя молодым Путиным

Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Музыкант уверен, что он является королем культурыАмериканский рэпер Канье Уэст назвал себя молодым Владимиром Путиным. Об этом артист заявил в эфире шоу Drink Champs.Музыкант отметил, что сотрудничает с крупными брендами одежды и обуви и оказывает большое влияние на них. «Чувак, я как молодой Путин! Я понял, что я Владимир, когда осознал, что культура — это нефть. Культура — это энергия. И я был королем культуры на протяжении последни× 20 лет и останусь еще на 2000 лет», — заявил Уэст.Ведущие шоу несколько раз перебивали Канье и смеялись над его сравнением с российским президентом. Они даже переспросили, про того ли Путина говорит певец.Ранее артист признавался, что считает себя новым Моисеем, и отказался выпускать новые песни до тех пор, пока бренды, с которыми он сотрудничает, не освободят его от обязательств, прописанных в договоре. Уэст даже распечатал фотографию президента РФ и повесил ее себе на стену.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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