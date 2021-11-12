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Карелова оценила идею рассылать бумажные сертификаты о вакцинации по почте

Карелова оценила идею рассылать бумажные сертификаты о вакцинации по почте

10:24  Автор: Никита Вятчанин



Процесс получения бумажных сертификатов о вакцинации нужно сделать максимально комфортным для всех групп населения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сообщает пресс-служба палаты регионов.

С 16 ноября бумажные сертификаты вакцинированного или приболевшего можно будет получить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) — так жители страны, не имеющие возможности воспользоваться электронным сертификатом, смогут обратиться за его аналогом на бумажном носителе.

МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 c 16 ноября


По мнению вице-спикера, сегодня отдельные категории граждан сталкиваются со сложностями при необходимости получения сертификатов. «Многие жители страны не могут получить сертификаты, подтверждающие статус вакцинированного или переболевшего, по объективным причинам. К таким причинам можно отнести отсутствие смартфона, интернета или зарегистрированного аккаунта на портале госуслуг», — пояснила Карелова.

Она поддержала предложение направлять бумажные сертификаты по почте для жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов, а также маломобильных групп населения.


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«Считаю возможным проработать механизм получения бумажных сертификатов посредством почтовой рассылки по месту регистрации граждан на примере одного из субъектов РФ — все инструменты у нас для этого есть. В случае признания такой практики успешной ее можно будет распространить по всей России», — заявила Карелова.

 



#QR-код #вакцинация

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По материалам: pnp.ru

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